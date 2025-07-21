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عربي و دولي

روسيا تعلن امتلاك أكبر مصنع للمسيّرات في العالم

2025-07-21 | 15:54
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روسيا تعلن امتلاك أكبر مصنع للمسيّرات في العالم
روسيا تعلن امتلاك أكبر مصنع للمسيّرات في العالم

عرضت روسيا لقطات لما وصفته بأنه أكبر مصنع للطائرات المسيرة في العالم، في صور نادرة من داخل منشأة لتجميع المسيرات الهجومية التي تطلقها نحو أوكرانيا يوميا.
وعرض الفيديو، الذي نشرته قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية الأحد، عمالا وجوههم مغطاة وهم يُجمّعون طائرات مسيّرة مثلثة الشكل سوداء اللون.

وقال مدير المصنع تيمور شاغيفالييف الخاضع لعقوبات أميركية "هذا أكبر مصنع في العالم لإنتاج الطائرات القتالية المسيرة، وأكثرها سرية".
وأوضح أن المصنع يُشغّل متدربين شبانا ويُنتج 9 أضعاف عدد الطائرات المسيرة التي كان مخططا إنتاجها.
وحسب ما ورد في الفيديو، البالغة مدته 40 دقيقة، "مئات الآلات وآلاف العمال، أينما نظرت ترى شبابا. يعمل الفتيان والفتيات ويدرسون أيضا في كلية هنا".
ويماثل تصميم طائرات "غيران" الروسية المُسيّرة تصميم "شاهد" الإيرانية التي وفّرتها طهران لموسكو في مراحل سابقة.
ويقع المصنع قرب بلدة يلابوغا في جمهورية تتارستان بوسط روسيا، بينما كان من المقرر أن تُقام في الموقع منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز العلوم والأعمال.
وفوق مدخل المصنع، كُتب على شاشة عملاقة "كورتشاتوف وكوروليوف وستالين موجودون في حمضكم النووي"، مع صور للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والفيزيائي النووي إيغور كورتشاتوف ومهندس برنامج الفضاء سيرغي كوروليف.
وأصبح المصنع الواقع على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية هدفا لهجمات كييف.
ورفعت روسيا عدد الطائرات المسيرة التي تطلقها نحو المدن الأوكرانية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، وصعدت هجماتها الجوية متجاهلة دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب التي بدأتها في مطلع 2022.
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أوكرانيا

طائرات مسيرة

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عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!
01:46

عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".
وقال عراقجي في حديث الى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".

01:46

عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".
وقال عراقجي في حديث الى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".

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