روسيا تعلن امتلاك أكبر مصنع للمسيّرات في العالم

عرضت لقطات لما وصفته بأنه أكبر مصنع للطائرات المسيرة في ، في صور نادرة من داخل منشأة لتجميع المسيرات الهجومية التي تطلقها نحو يوميا.

وعرض الفيديو، الذي نشرته "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية الأحد، عمالا وجوههم مغطاة وهم يُجمّعون طائرات مسيّرة مثلثة الشكل سوداء اللون.

وقال مدير المصنع شاغيفالييف الخاضع لعقوبات أميركية "هذا أكبر مصنع في لإنتاج الطائرات القتالية المسيرة، وأكثرها سرية".

وأوضح أن المصنع يُشغّل متدربين شبانا ويُنتج 9 أضعاف عدد الطائرات المسيرة التي كان مخططا إنتاجها.

وحسب ما ورد في الفيديو، البالغة مدته 40 دقيقة، "مئات الآلات وآلاف العمال، أينما نظرت ترى شبابا. يعمل الفتيان والفتيات ويدرسون أيضا في كلية هنا".

ويماثل تصميم طائرات "غيران" الروسية المُسيّرة تصميم "شاهد" الإيرانية التي وفّرتها طهران لموسكو في مراحل سابقة.

ويقع المصنع قرب بلدة يلابوغا في جمهورية تتارستان بوسط ، بينما كان من المقرر أن تُقام في الموقع منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز العلوم والأعمال.

وفوق مدخل المصنع، كُتب على شاشة عملاقة "كورتشاتوف وكوروليوف وستالين موجودون في حمضكم النووي"، مع صور للزعيم السوفياتي والفيزيائي النووي إيغور كورتشاتوف ومهندس برنامج الفضاء سيرغي كوروليف.

وأصبح المصنع الواقع على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية هدفا لهجمات .

ورفعت روسيا عدد الطائرات المسيرة التي تطلقها نحو المدن الأوكرانية إلى مستويات قياسية في الأسابيع ، وصعدت هجماتها الجوية متجاهلة دعوات الرئيس الأميركي لوقف الحرب التي بدأتها في مطلع 2022.

