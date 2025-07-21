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عربي و دولي

إسرائيل ترفض دعوة دولية لإنهاء حرب غزة.. وغوتيريش "مستاء"

2025-07-21 | 16:00
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إسرائيل ترفض دعوة دولية لإنهاء حرب غزة.. وغوتيريش &quot;مستاء&quot;
إسرائيل ترفض دعوة دولية لإنهاء حرب غزة.. وغوتيريش "مستاء"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ووصفت الخارجية هذا البيان بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس".
وأضاف البيان الإسرائيلي: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع".

كما انتقدت السفارة الأميركية في إسرائيل البيان وقالت: "مثيرة للاشمئزاز 25 دولة تضغط على إسرائيل بدلا من توجيه الضغط على همج حماس! غزة تعاني لسبب واحد: حماس ترفض كل مقترح. إلقاء اللوم على إسرائيل غير منطقي".
ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمرك ودول أخرى في بيان مشترك "نحن الموقعون أدناه، نبعث معا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".
وأضافوا: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".
وأكدوا أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل "خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "مستاء من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في غزة ويؤكد أن آخر خطوط النجاة التي تُبقي الناس على قيد الحياة تنهار".
وأضاف: "غزة تعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية للحياة وإسرائيل ملزمة بالسماح بوصول المساعدات من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وتسهيل هذا الوصول".
وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة يأسف بشدة للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية".
وشدد على أن "النظام الإنساني في غزة يتعرض للعرقلة والتقويض والخطر".
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عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!
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عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".
وقال عراقجي في حديث الى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".

01:46

عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم.. وترامب يرد!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين أن بلاده "لن تتخلى عن برنامجها النووي، وبخاصة تخصيب اليورانيوم، وذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية".
وقال عراقجي في حديث الى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أوردته "فرانس برس"، إن "البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجازٌ لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني".

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