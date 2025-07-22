كاتس: هناك احتمال بتجدد المعركة مع إيران

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، ، الثلاثاء، أن "هناك احتمال بتجدد المعركة مع إيران".

وقال في "جلسة تقييم متعدد الأبعاد للوضع" مع المؤسسة الأمنية إنه "يجب الحفاظ على الإنجازات والتفوق الجوي الذي تحقق" في أعقاب العملية ضد إيران، "من خلال بلورة خطة تنفيذ فعالة للمضي قدماً، بهدف التأكد من أن إيران لن تعيد تأهيل مشاريعها النووية والصاروخية".

يأتي ذلك فيما هدد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الاثنين، إيران، مشيراً إلى أن المعركة لم تنتهِ بعد.

وقال في اجتماع أمني إن "إيران أمام أعيننا والمعركة لم تنته بعد"، مضيفاً: "سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من وحزب ".