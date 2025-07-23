"بعبوة ناسفة".. من خطط لاستهداف نتنياهو؟

أفادت هيئة البث الاسرائيلية نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية، أنه "اعتقلنا بالتعاون مع الشاباك امرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء نتنياهو".

