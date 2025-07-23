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عربي و دولي

وفد سعودي رفيع يزور دمشق.. والسبب؟

2025-07-23 | 15:15
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وفد سعودي رفيع يزور دمشق.. والسبب؟
وفد سعودي رفيع يزور دمشق.. والسبب؟

وصل، اليوم، وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى العاصمة السورية دمشق، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، في زيارة يُرتقب أن تسفر عن توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).

وكان في استقبال الوفد عدد من الوزراء السوريين، إلى جانب السفير السعودي لدى سوريا، الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

وتأتي الزيارة في إطار التحضير لانعقاد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، الذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون المشترك، بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات ثنائية وورش عمل، إلى جانب الإعلان عن مشاريع وصفقات مشتركة، أبرزها إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، لدعم جهود إعادة الإعمار.

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