وفد سعودي رفيع يزور دمشق.. والسبب؟

وكان في استقبال الوفد عدد من الوزراء السوريين، إلى جانب السفير السعودي لدى سوريا، الدكتور فيصل بن سعود المجفل.
وتأتي الزيارة في إطار التحضير لانعقاد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، الذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون المشترك، بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات ثنائية وورش عمل، إلى جانب الإعلان عن مشاريع وصفقات مشتركة، أبرزها إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، لدعم جهود إعادة الإعمار.
عاش مراسل تلفزيوني برازيلي لحظة مرعبة عندما داس على جثة فتاة مفقودة أثناء تغطيته المباشرة لحادث غرق في نهر ميريم، شمال شرق البلاد، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز". وكان الصحفي لينيلدو فرازاو، يعد تقريرا ميدانيا حول اختفاء فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تدعى رايسا، اختفت أثناء السباحة مع أصدقائها في النهر.