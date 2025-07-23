وفد سعودي رفيع يزور دمشق.. والسبب؟

وكان في استقبال الوفد عدد من الوزراء السوريين، إلى جانب السعودي لدى ، الدكتور بن المجفل.

وتأتي الزيارة في إطار لانعقاد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، الذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون المشترك، بناءً على توجيهات ولي العهد .

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات ثنائية وورش عمل، إلى جانب الإعلان عن مشاريع وصفقات مشتركة، أبرزها إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية، لدعم جهود إعادة الإعمار.