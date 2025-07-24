رغم المجاعة.. لا اتفاق على وقف النار في غزة

وأشار ويتكوف في تصريح صحافي إلى أنه يدرس خيارات بديلة بعد فشل المحادثات بشأن التوصّل إلى هدنة، معتبرًا أن عدم الرغبة في وقف إطلاق النار بات واضحًا للعيان.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه أهالي قطاع غزة تحت حصار خانق، وسط انقطاع شبه تام للغذاء ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أيام.
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ الولايات المتّحدة ترفض بالكامل ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن اعتزام باريس الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، محذّرا من أنّ هذا "القرار المتهوّر" يُعيق الجهود الرامية لتحقيق السلام.
أكد المبعوث الأميركي توم بارّاك، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، أن "حزب الله يمثل تحدياً يجب أن يعالجه اللبنانيون بأنفسهم"، مشدداً على أن هذه الموقف يعكس سياسة أميركية ثابتة تعتبر أن حل هذه القضية يقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها.