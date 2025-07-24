رغم المجاعة.. لا اتفاق على وقف النار في غزة

وأشار ويتكوف في تصريح صحافي إلى أنه يدرس خيارات بديلة بعد فشل المحادثات بشأن التوصّل إلى هدنة، معتبرًا أن عدم الرغبة في وقف إطلاق النار بات واضحًا للعيان.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه أهالي تحت حصار خانق، وسط انقطاع شبه تام للغذاء ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أيام.