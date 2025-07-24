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عربي و دولي

رغم المجاعة.. لا اتفاق على وقف النار في غزة

2025-07-24 | 15:46
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رغم المجاعة.. لا اتفاق على وقف النار في غزة
رغم المجاعة.. لا اتفاق على وقف النار في غزة

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف انسحابه من مفاوضات الدوحة حول قطاع غزة، مندّدًا بما وصفه بـ"أنانية" موقف حركة حماس.

وأشار ويتكوف في تصريح صحافي إلى أنه يدرس خيارات بديلة بعد فشل المحادثات بشأن التوصّل إلى هدنة، معتبرًا أن عدم الرغبة في وقف إطلاق النار بات واضحًا للعيان.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه أهالي قطاع غزة تحت حصار خانق، وسط انقطاع شبه تام للغذاء ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أيام.

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