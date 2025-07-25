روبيو يهاجم ماكرون: الاعتراف بفلسطين قرار "متهور"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ الولايات المتّحدة ترفض بالكامل ما أعلنه الرئيس الفرنسي الخميس عن اعتزام باريس الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، محذّرا من أنّ هذا "القرار المتهوّر" يُعيق الجهود الرامية لتحقيق السلام.

