روبيو يهاجم ماكرون: الاعتراف بفلسطين قرار "متهور"

وقال ماكرون في وقت سابق عبر منصة «إكس» "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل".
عُقد في باريس اجتماع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحسب ما أفاد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك.
بالتزامن مع موجة حرّ غير مسبوقة، اندلعت سلسلة حرائق كبيرة في عدة ولايات جزائرية.
أسقطت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي الليلة الماضية 105 قطع من المسيرات الجوية الأوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية بحسب وزارة الدفاع الروسية