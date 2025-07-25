الدفاع الروسية تعلن إسقاط 105 مسيرات جوية أوكرانية

وجاء في بيان صدر اليوم عن الدفاع الروسية، نقلته "روسيا اليوم": "خلال الليلة الماضية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي العاملة من اعتراض وتدمير 105 من المسيرات الجوية الأوكرانية من نوع الطائرات: 26 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و9 فوق مياه بحر آزوف، و8 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و1 فوق أراضي مقاطعة أوريول".
عُقد في باريس اجتماع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحسب ما أفاد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك.
بالتزامن مع موجة حرّ غير مسبوقة، اندلعت سلسلة حرائق كبيرة في عدة ولايات جزائرية.