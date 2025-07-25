الدفاع الروسية تعلن إسقاط 105 مسيرات جوية أوكرانية

وجاء في بيان صدر عن الدفاع الروسية، نقلته " اليوم": "خلال الليلة الماضية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي العاملة من اعتراض وتدمير 105 من المسيرات الجوية الأوكرانية من نوع الطائرات: 26 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و9 فوق مياه بحر آزوف، و8 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 فوق أراضي إقليم ستافروبول، و3 فوق أراضي مقاطعة ، و3 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و1 فوق أراضي مقاطعة أوريول".