مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الطرح الذي عرضه برّي امام بارّاك بالعودة إلى اتفاق وقف النار بوقف الغارات وانسحاب مقابل بدء لبنان بحصر السلاح اصطدم بمعارضة دولية