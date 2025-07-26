سفير أوروبي يتحدث عن مخاطر إسرائيلية فوق لبنان! (الجمهورية)

شدد سفير أوروبي رداً على سؤال لـ"الجمهورية"، على أن " في وضع حساس جداً، وعلى كل الأطراف فيه أن يتشاركوا في وضع الحصان أمام عربة الحل وليس خلفها".

وأكّد أن "التطورات الإقليمية والدولية تتسارع بوتيرة عالية جداً، والتأثيرات تبدو شاملة كل دول المنطقة، ومن هنا فإنّ الوقت ثمين جداً، خصوصاً أمام لبنان الذي توجب مقتضيات أمنه واستقراره الاستفادة من هذا الوقت، والسير بما هو مطروح من حلول".

وأشاد السفير الأوروبي بـ"التعاطي المسؤول لدى المستويات الرسمية والسياسية والأمنية في لبنان، حيال ما أُثير من إشكالات بعد أحداث السويداء، ومنع إشعال فتيل العنف الطائفي بأبعاد كارثية".

الّا أنّ السفير عينه أكد لـ"الجمهورية" أن الخطر على لبنان ليس من داخله فقط، قائلا: "أخشى من مخاطر وخطوات قد تلجأ اليها إسرائيل ضدّ لبنان".