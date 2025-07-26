بعد تعثّر المفاوضات.. حماس تصدر بياناً وتستغرب!

وقال القيادي في الحركة، طاهر النونو، في بيان صحفي، إن حماس لم تُبلّغ بأي خلافات في ملفات التفاوض، مشيدًا بالجهود "الإيجابية" التي تبذلها كل من قطر ومصر، ومعتبراً التصريحات الإسرائيلية محاولة للتهرب من استحقاقات التفاوض.

وأضاف أن الحركة تعاملت "بجدية وإيجابية" مع مبادرات الوساطة، وأن الموقف الأمريكي "مفاجئ"، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ"التقدم الكبير" في ملف خرائط الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وجدد النونو استعداد حماس لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويخفف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.