هنا بيروت - الحلقة الكاملة

معلومات الجديد: الرئيس المكلف لم يُجب على طلب ميشال غبريال المر سلباً أو ايجاباً فظن الأخير أنه اصبح دولة الرئيس ولما سقطت رهاناته ولم يجد أسمه على لائحة النخب الوزارية شن حملة على اكثر وزراء الحكومات "آدمية" وثقافة ومدنية طارق متري