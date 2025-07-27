اسرائيل تهدد خامنئي: سنصل إليك شخصياً!

هدّد وزير الحرب الإسرائيلي، ، باغتيال المرشد الإيراني ، قائلاً "سنصل إليك شخصيا".

ونقلت صحيفة " " عن قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور ".



وأضاف: "إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا".



وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى".