بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها

أعلن الرئيس الروسي ، الأحد، عن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها، وذلك في ختام مناورات بحرية النطاق.

وقال إنه سيتم تحويل لواءي مشاة بحرية إلى فرق بحلول نهاية العام، على أن تتبعها ثلاث فرق أخرى في وقت لاحق.

وأضاف: "هذا سيُعزز بشكل كبير القدرة الهجومية للبحرية الروسية وكفاءتها القتالية".

وبحسب المعلومات الرسمية، شارك في المناورات التي استمرت 5 أيام، وانتهت بالتزامن مع يوم البحرية الروسي الأحد، أكثر من 150 سفينة حربية وسفن دعم، و120 طائرة ومروحية، وأكثر من 15 ألف جندي.

وجرت التدريبات في وقت واحد في بحر والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ وبحر قزوين، وهدفت، وفقا للحكومة الروسية، إلى الاستعداد للتصدي لهجوم بحري واسع النطاق.

ويتهم (الناتو) بتهديد أمن .

وكان الحلف قد أجرى أيضا مناورات بحرية في وقت سابق هذا العام تحت اسم "بالتوبس 2025"، شارك فيها، وفقا للأرقام الرسمية، نحو 50 سفينة وحوالي 9000 جندي خلال شهر حزيران.