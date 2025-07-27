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عربي و دولي
ترامب: فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأميركية
2025-07-27 | 13:39
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ترامب: فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأميركية
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