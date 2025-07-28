ترامب: أريد إنهاء حرب غزة.. وأدرس خططاً مع نتنياهو

قال الرئيس الأميركي ، الاثنين، أنه يريد إنهاء الحرب في ، مشيرا إلى أنه تحدث مع حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

وأضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

كما قال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للجولف في اسكتلندا "سننشئ مراكز طعام"، دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.

ورأى ترامب أن حركة حماس لم تكن راغبة بالتفاوض، معتبراً أنها دفعت ثمن ما قامت به. وبين أن التعامل مع حركة حماس أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية.

كما اتهم حماس بأنها لا تريد الإفراج عن الرهائن المتبقين. وتابع أنه لولا وجوده لكان يواجه الآن 6 حروب كبرى.

أيضاً لفت إلى أن الأطفال في غزة جوعى للغاية. وقال أن الولايات المتحدة ستقيم "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة للمساعدة في تجنيب القطاع أزمة جوع متفاقمة.

كما أضاف "سنقيم مراكز لتوزيع المواد الغذائية حيث يمكن للناس الدخول من دون قيود. لن نضع حواجز".

بدوره، رأى رئيس الحكومة البريطانية ستارمر، أن بلاده تعمل مع الأردن لإيصال المساعدات، مشددا على أن ما يحدث في غزة مروع.

وشدد على ألا أحد يريد رؤية استمرار الوضع في غزة، وأن الوضع الإنساني كارثي.

وأعلن العمل مع الأردن لإسقاط مساعدات من الجو إلى القطاع المحاصر.

أما عن ملف ، فأعلن ترامب أنه يفكر بتقصير المهلة المحددة بـ50 يوما للتوصل إلى اتفاق بين والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس خيب ظنه.

