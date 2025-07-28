موفدة الجديد من الجزائر: مشروع لبناء مجمع ثقافي حضاري وإعلامي وتربوي ضخم في العاصمة اللبنانية تأكيداً على عمق الدور الثقافي والتعاون بين البلدين

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معلومات الجديد: مجلس القضاء الأعلى كان سمى القاضي سامر ليشع لمنصب مدعي عام جبل لبنان
معلومات الجديد: مجلس القضاء الأعلى كان سمى القاضي سامر ليشع لمنصب مدعي عام جبل لبنان
معلومات الجديد: وزير العدل يعطل التشكيلات مجدداً لإصراره على تعيين القاضي سامي صادر المقرب من حزب الكتائب في منصب مدعي عام جبل لبنان
معلومات الجديد: وزير العدل يعطل التشكيلات مجدداً لإصراره على تعيين القاضي سامي صادر المقرب من حزب الكتائب في منصب مدعي عام جبل لبنان
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