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عربي و دولي

موفدة الجديد من الجزائر: مشروع لبناء مجمع ثقافي حضاري وإعلامي وتربوي ضخم في العاصمة اللبنانية تأكيداً على عمق الدور الثقافي والتعاون بين البلدين

2025-07-28 | 16:56
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موفدة الجديد من الجزائر: مشروع لبناء مجمع ثقافي حضاري وإعلامي وتربوي ضخم في العاصمة اللبنانية تأكيداً على عمق الدور الثقافي والتعاون بين البلدين
موفدة الجديد من الجزائر: مشروع لبناء مجمع ثقافي حضاري وإعلامي وتربوي ضخم في العاصمة اللبنانية تأكيداً على عمق الدور الثقافي والتعاون بين البلدين
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موفدة الجديد من الجزائر: مشروع لبناء مجمع ثقافي حضاري وإعلامي وتربوي ضخم في العاصمة اللبنانية تأكيداً على عمق الدور الثقافي والتعاون بين البلدين

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