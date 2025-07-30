قاسم: الأولوية للاعمار ووقف العدوان قبل تسليم السلاح

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، الأربعاء، فرض عقوبات واسعة طالت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة، تتهمهم بنقل النفط من إيران وروسيا، في ما وصفته وزارة الخزانة بأكبر حزمة منذ 2018.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى المشاركة في إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على قطاع غزة، متهماً حركة "حماس" بـ"سرقة الطعام من شعبها".
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفداً إعلامياً لبنانياً، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى الجزائر. وتم خلال اللقاء عرض واقع الإعلام العربي، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الإعلامية بين البلدين.