زيلينسيكي يدعو العالم إلى التحرك "لتغيير النظام" في روسيا

دعا الرئيس الأوكراني ، الخميس، دول إلى التحرك من أجل تغيير النظام في .

كما دعا زيلينسكي إلى مصادرة الأصول الروسية في الدول ، وقال "حان الوقت لمصادرة أصول روسية".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني هذه بعد منشور له على منصة "إكس"، تحدث فيه عن هجمات روسية على ومناطق أوكرانية أخرى.

وقال زيلينسكي في منشوره "منذ ساعات الليل، يعمل رجال الإنقاذ والإطفاء والمسعفون وجميع اللازمة في مواقع الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. تأثرت مناطق دنيبرو وبولتافا وسومي وميكولايف وكييف. كانت الهدف الرئيسي للهجوم الضخم. هناك أضرار جسيمة في البنية التحتية السكنية. في أحد الأحياء السكنية، دُمّر جزء كامل من مبنى سكني".

وأضاف "حتى الآن، عُلم مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل في السادسة من عمره. تعازيّ لجميع عائلاتهم وأحبائهم. كما وردت أنباء عن عشرات الجرحى، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة".

وأشار زيلينسكي إلى أن الروس أطلقوا أكثر من 300 طائرة مسيّرة و8 صواريخ، مضيفا "نبذل قصارى جهدنا للتنفيذ الكامل لجميع اتفاقيات حماية شعبنا - لضمان أن يخدم كل عقد غرض إنقاذ الأرواح".

وختم منشوره قائلا " ، شهد مرة أخرى استجابة لرغبتنا في السلام، بمشاركة أميركا وأوروبا. عمليات قتل ومُبهرة. لهذا السبب، السلام بدون قوة مستحيل. لكن إجبار على السلام، وإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية، كل الأدوات اللازمة لذلك موجودة في أيدي شركائنا. نحن نعول على تحقيق كل ما تُنادي به أميركا وأوروبا الآن لتحقيق هذا الهدف".

