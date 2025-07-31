ظهور مبنى وسط بحيرة القرعون.. إنه الجفاف! (شاهد الصور)

ظهر مبنى مؤلف من 5 طوابق بوسط بحيرة القرعون وذلك اثر تراجع منسوب المياه الى حد كثير هذا الصيف، مع الاشارة الى ان هذا المبنى تغمره المياه طيلة ايام السنة. وكانت المصلحة الوطنية لنهر ، وبموجب اتفاقية تعاون مع جمعية حماية الطبيعة والموارد الطبيعية في (SPNL)، قد وضعت بتصرف الجمعية المذكورة المبنى الكائن في نطاق بحيرة القرعون والمسمّى بـ«مركز مراقبة الطيور».

