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ظهور مبنى وسط بحيرة القرعون.. إنه الجفاف! (شاهد الصور)

2025-07-31 | 10:50
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ظهور مبنى وسط بحيرة القرعون.. إنه الجفاف! (شاهد الصور)
ظهور مبنى وسط بحيرة القرعون.. إنه الجفاف! (شاهد الصور)

ظهر مبنى مؤلف من 5 طوابق بوسط بحيرة القرعون وذلك اثر تراجع منسوب المياه الى حد كثير هذا الصيف، مع الاشارة الى ان هذا المبنى تغمره المياه طيلة ايام السنة. وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبموجب اتفاقية تعاون مع جمعية حماية الطبيعة والموارد الطبيعية في لبنان (SPNL)، قد وضعت بتصرف الجمعية المذكورة المبنى الكائن في نطاق بحيرة القرعون والمسمّى بـ«مركز مراقبة الطيور».

  
 
 
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