قطر توسّع نطاق خطّتها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في سوريا

تعتزم قطر توسيع نطاق خطتها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في من خلال تغطية تكاليف توريد الغاز الطبيعي من عبر تركيا، وفق ما أعلن للتنمية الخميس.

وجاء في بيان للصندوق "استكمالا لدعم جهود دولة قطر للأشقاء بالجمهورية السورية لقطاع الكهرباء، يعلن للتنمية البدء بالمرحلة الثانية بدعم الطاقة الكهربائية بطاقة استيعابية 800 ميغاواط".



ودمّرت الحرب التي شهدتها مدى 14 عاما، بنيتها التحتية الطاقوية، ما أدى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي لمدد تصل إلى 20 ساعة في .



وكانت المرحلة الأولى من الخطة القطرية لتمويل إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء والتي جرى تنفيذها في آذار/مارس عبر الأردن أمّنت 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا.



وتابع بيان الصندوق القطري "سيسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40% يوميا لأكثر من 5 ملايين في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع".



وقطر وتركيا هما من أبرز داعمي الحكومة الانتقالية التي شكلّها تحالف فصائل إسلامية في سوريا بعد إطاحة في الأول 2024.