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عربي و دولي

قطر توسّع نطاق خطّتها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في سوريا

2025-08-01 | 08:32
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قطر توسّع نطاق خطّتها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في سوريا
قطر توسّع نطاق خطّتها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في سوريا

تعتزم قطر توسيع نطاق خطتها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في سوريا من خلال تغطية تكاليف توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا، وفق ما أعلن صندوق قطر للتنمية الخميس.

وجاء في بيان للصندوق "استكمالا لدعم جهود دولة قطر للأشقاء بالجمهورية العربية السورية لقطاع الكهرباء، يعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية بدعم الطاقة الكهربائية بطاقة استيعابية 800 ميغاواط".

ودمّرت الحرب التي شهدتها سوريا مدى 14 عاما، بنيتها التحتية الطاقوية، ما أدى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي لمدد تصل إلى 20 ساعة في اليوم.

وكانت المرحلة الأولى من الخطة القطرية لتمويل إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء والتي جرى تنفيذها في آذار/مارس عبر الأردن أمّنت 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا.

وتابع بيان الصندوق القطري "سيسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40% يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع".

وقطر وتركيا هما من أبرز داعمي الحكومة الانتقالية التي شكلّها تحالف فصائل إسلامية في سوريا بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.
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