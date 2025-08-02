"تطويق غزة".. خطة نتنياهو إذا رفضت حماس وقف إطلاق النار

أشار المصدر للشبكة الأمريكية إلى أن نتنياهو أرجأ اتخاذ القرار بشأن أي إجراءات للجيش الإسرائيلي في في حال عدم موافقة حركة "حماس" على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على اتفاق، هي تطويق مدينة غزة والمراكز السكانية الأخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في "غزو" المدينة، وأضاف المصدر أن هناك وزراء يؤيدون خططا مختلفة.

إلى ذلك، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس الماضي، أن اسرائيل والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد بشأن غزة، بعد انسحاب "حماس" من مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن.