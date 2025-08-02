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عربي و دولي

"تطويق غزة".. خطة نتنياهو إذا رفضت حماس وقف إطلاق النار

2025-08-02 | 02:53
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&quot;تطويق غزة&quot;.. خطة نتنياهو إذا رفضت حماس وقف إطلاق النار
"تطويق غزة".. خطة نتنياهو إذا رفضت حماس وقف إطلاق النار

كشف مصدر لـCNN عن سيناريوهات قد يلجأ إليها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في حال عدم موافقة حركة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار ومنها تطويق مدينة غزة وربما اجتياحها.

أشار المصدر للشبكة الأمريكية إلى أن نتنياهو أرجأ اتخاذ القرار بشأن أي إجراءات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في حال عدم موافقة حركة "حماس" على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على اتفاق، هي تطويق مدينة غزة والمراكز السكانية الأخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في "غزو" المدينة، وأضاف المصدر أن هناك وزراء يؤيدون خططا مختلفة.

إلى ذلك، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس الماضي، أن اسرائيل والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد بشأن غزة، بعد انسحاب "حماس" من مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن.

 

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