محادثة واتساب لولي العهد محمد بن سلمان تُشعل مواقع التواصل(صورة)

وتجدر الإشارة الى أن المطار الذي تم الحديث عنه في المحادثة هو مطار أبها الجديد، الذي يتميز بطابع تراثي حديث يعكس الهوية المحلية يحمل التصميم المعماري للمطار الجديد روح البيئة والطبيعة المحيطة مما يوفر تجربة متكاملة وغنية للمسافرين والزوار كما سيسهم هذا المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا، أي بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالمطار الحالي.