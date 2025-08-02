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محادثة واتساب لولي العهد محمد بن سلمان تُشعل مواقع التواصل(صورة)

2025-08-02 | 05:57
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محادثة واتساب لولي العهد محمد بن سلمان تُشعل مواقع التواصل(صورة)
محادثة واتساب لولي العهد محمد بن سلمان تُشعل مواقع التواصل(صورة)

أثار عرضٌ لمحادثة خاصة عبر تطبيق "واتساب" بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عنها خلال استعراض مشروع مطار أبها الجديد.

 
وأظهرت المحادثة قيام الأمير تركي بإرسال التصميم النهائي للمطار إلى ولي العهد، الذي عبّر عن إعجابه بالتصميم قائلاً: "فُوستر عظيم.. هذا مطار يليق بأبها"، في إشارة إلى الطابع المعماري المميز للمشروع. ورد أمير عسير قائلاً: "نعتمده طال عمرك"، في تأكيد على اعتماد التصميم رسمياً.
 
 
 
 وتجدر الإشارة الى أن المطار الذي تم الحديث عنه في المحادثة هو مطار أبها الجديد، الذي يتميز بطابع تراثي حديث يعكس الهوية المحلية يحمل التصميم المعماري للمطار الجديد روح البيئة والطبيعة المحيطة مما يوفر تجربة متكاملة وغنية للمسافرين والزوار كما سيسهم هذا المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا، أي بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بالمطار الحالي.
 
 
 
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