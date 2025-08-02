ضربات أوكرانية على روسيا.. والأهداف "نفطية"! (فيديو)

أكدت المسلحة الأوكرانية تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع حيوية داخل ، تشمل منشآت نفطية وصناعية مهمة.



وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف روسية مؤكدة تشارك في دعم العدوان المسلح على بلادنا".



وأوضحت أن الضربات جاءت "رداً على الهجمات الروسية على مدن أوكرانية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين"، حسب ما نشرت صحيفة " بوست".



وشملت الضربات الأوكرانية مصفاتي نفط في ريازان ونوفوكويبيشيفسك، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الوقود والزيوت في منطقة فورونيغ، فضلا عن مصنع "إلكتروپريبور" للدفاع في بنزا، الذي ينتج معدات اتصالات مشفرة وأنظمة عسكرية متقدمة.



وأشار البيان إلى "اندلاع حرائق وانفجارات في المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن "التقييم الكامل للأضرار لا يزال قيد التحقق".