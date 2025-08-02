"القوات" تتوعد بالرد على أي "7 أيار جديد"!

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ، خلال تمثيله رئيس حزب ​سمير جعجع​ في عشاء مركز الحزب في بعبدات بالمتن الشّمالي، إلى أنّ " يقف أمام لحظة مصيرية، بين خيار الدولة أو اللادولة".



وطالب بـ"حصرية السلاح بيد وحده".



ورأى أنّ "اجتماع الثلاثاء المقبل سيكون مفصليًا لتثبيت هذا الموقف"، موضحًا أنّ " اللبنانية لم تساوم يومًا على هذا المبدأ، لا في زمن الإحتلال ولا ".



ودعا الحاج إلى "عدم الخوف من التهويل الإعلامي"، مشيرًا إلى أن "الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش، وإذا اقتضت الحاجة، عبر القوّات اللبنانية".



وقال إنّ "الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026 ستكون محطة حاسمة، تراهن فيها القوّات على تحقيق أكثرية نيابية تضع القرار السيادي في يد من يستحقه. نريد للقوّات اللبنانية أن تكون نجمة ".