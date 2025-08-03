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عربي و دولي

واشنطن.. ترامب يعيّن "لبنانية الأصل" في أرفع مناصب القضاء!

2025-08-03 | 01:57
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واشنطن.. ترامب يعيّن &quot;لبنانية الأصل&quot; في أرفع مناصب القضاء!
واشنطن.. ترامب يعيّن "لبنانية الأصل" في أرفع مناصب القضاء!

صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين جنين بيرو، القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة، مدعية عامة لمنطقة كولومبيا، في منصب قضائي بارز، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 45. ويأتي هذا التعيين بعد ضغوط من الرئيس دونالد ترامب الذي وصفها بأنها "امرأة لا مثيل لها" ودعا إلى تسريع التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بيرو، البالغة من العمر 74 عاماً، من أصول لبنانية حيث وُلدت لأبوين هاجرا إلى نيويورك في شبابهما. اشتهرت عبر شاشات التلفزيون الأمريكي بتقديم برامج قانونية مثل "القاضية جانين بيرو" و"العدالة مع القاضية جانين" على قناة فوكس نيوز، حيث اكتسبت شهرة واسعة على مدار أكثر من عقد.

دخلت بيرو الساحة القضائية بعدما عينها ترامب بشكل مؤقت في مايو الماضي مدعية عامة لمنطقة كولومبيا، لتصبح الآن أول شخصية إعلامية تُثبت في هذا المنصب. غير أن تعيينها لم يخلُ من جدل وانتقادات، خصوصاً من الديمقراطيين الذين اعتبروا خلفيتها الإعلامية وتحركاتها السياسية، مثل دعمها لنظريات المؤامرة حول انتخابات 2020، غير مناسبة لهذا الدور القضائي.

ويضاف إلى ذلك أن زوجها السابق، ألبرت بيرو، أُدين سابقاً بقضية تهرب ضريبي، وقد منح ترامب له عفواً رئاسياً خلال ولايته الأولى، ما زاد من حدة الجدل حول تعيينها.

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