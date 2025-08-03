واشنطن.. ترامب يعيّن "لبنانية الأصل" في أرفع مناصب القضاء!

بيرو، البالغة من العمر 74 عاماً، من أصول لبنانية حيث وُلدت لأبوين هاجرا إلى في شبابهما. اشتهرت عبر شاشات التلفزيون الأمريكي بتقديم برامج قانونية مثل "القاضية جانين بيرو" و"العدالة مع القاضية جانين" على ، حيث اكتسبت شهرة على مدار أكثر من عقد.

دخلت بيرو الساحة القضائية بعدما عينها ترامب بشكل مؤقت في مايو الماضي مدعية عامة لمنطقة ، لتصبح الآن أول شخصية إعلامية تُثبت في هذا المنصب. غير أن تعيينها لم يخلُ من جدل وانتقادات، خصوصاً من الديمقراطيين الذين اعتبروا خلفيتها الإعلامية وتحركاتها السياسية، مثل دعمها لنظريات المؤامرة حول انتخابات 2020، غير مناسبة لهذا الدور القضائي.

ويضاف إلى ذلك أن زوجها السابق، ألبرت بيرو، أُدين سابقاً بقضية تهرب ضريبي، وقد منح ترامب له عفواً رئاسياً خلال ولايته الأولى، ما زاد من حدة الجدل حول تعيينها.