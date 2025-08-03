بالفيديو: ليل سوريّ متوتر جداً.. ماذا حصل في منبج؟

أعلنت عن إصابة 4 جنود و3 مدنيين، جراء قصف صاروخي نفذته "قسد" على قرية الكيارية بريف منبج. وأكدت صدّ محاولة تسلل على إحدى نقاط الجيش، ووصفت الهجوم بـ"غير المسؤول".



في المقابل، نفت "قسد" استهداف مواقع الجيش، وقالت إنها تردّ على هجمات في دير حافر، داعية إلى احترام التهدئة.



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