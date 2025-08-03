بالفيديو: ليل سوريّ متوتر جداً.. ماذا حصل في منبج؟

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
ثار بركان كراشينينيكوف في أقصى شرق روسيا للمرة الأولى منذ 600 عام، وفق وكالة الإعلام الروسية، في حدث نادر يُعتقد أنه مرتبط بالزلزال العنيف الأسبوع الماضي. شاهد الفيديو:
أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بسقوط قذائف هاون على بلدة "عرى" بريف السويداء، مصدرها مسلحون من عشائر البدو. وقد رد مسلحون من أبناء الطائفة الدرزية على مصادر النيران، وسط استمرار القصف المتقطع وحالة من الهلع بين المدنيين، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.
صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين جنين بيرو، القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة، مدعية عامة لمنطقة كولومبيا، في منصب قضائي بارز، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 45. ويأتي هذا التعيين بعد ضغوط من الرئيس دونالد ترامب الذي وصفها بأنها "امرأة لا مثيل لها" ودعا إلى تسريع التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع.