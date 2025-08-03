نتنياهو يطلب من الصليب الأحمر المساعدة!

ثار بركان كراشينينيكوف في أقصى شرق روسيا للمرة الأولى منذ 600 عام، وفق وكالة الإعلام الروسية، في حدث نادر يُعتقد أنه مرتبط بالزلزال العنيف الأسبوع الماضي. شاهد الفيديو:
أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بسقوط قذائف هاون على بلدة "عرى" بريف السويداء، مصدرها مسلحون من عشائر البدو. وقد رد مسلحون من أبناء الطائفة الدرزية على مصادر النيران، وسط استمرار القصف المتقطع وحالة من الهلع بين المدنيين، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إصابة 4 جنود و3 مدنيين، جراء قصف صاروخي نفذته "قسد" على قرية الكيارية بريف منبج. وأكدت صدّ محاولة تسلل على إحدى نقاط الجيش، ووصفت الهجوم بـ"غير المسؤول".في المقابل، نفت "قسد" استهداف مواقع الجيش، وقالت إنها تردّ على هجمات في دير حافر، داعية إلى احترام التهدئة.شاهد الفيديو: