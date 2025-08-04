برّاك: قلقون من تجدد أعمال العنف في السويداء ومنبج

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامنه مع لبنان في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، معتبرًا أن "هذا الحدث المأساوي مزّق قلب لبنان وصدَمَ العالم بأسره، ولا يزال محفورًا في ذاكرتنا".



