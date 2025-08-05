مجلس الوزراء يقرر "حصر السلاح" قبل نهاية العام

استكمال النقاش بالورقة التي قدّمها الجانب الأميركي يوم الخميس الماضي.
تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح في البلاد، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيدًا لإنجازها قبل نهاية العام.
خاص الجديد
نشر السفير الأميركي توم بارّاك عبر منصة "أكس" تصريحاً جدّد فيه دعم واشنطن للبنان، مشيراً إلى أن "إدارة الرئيس ترامب مستعدة لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه".