سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

حظرت سلوفينيا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

وقالت الحكومة السلوفينية في بيان: "إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".

أضافت: "يتعين على سلوفينيا أن لا تكون جزءا من سلسلة تغض الطرف عن أعمال البناء غير القانونية ومصادرة الأراضي وعمليات الطرد".

وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

وأشارات إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات في وقت لاحق".