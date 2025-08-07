وأوضح سلام، عبر منصة "إكس"، أن الأهداف تتضمن تنفيذ اتفاق الطائف والدستور وقرارات ، لا سيما القرار 1701، وبسط السيادة اللبنانية الكاملة، مع تكريس حصرية قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.

وتشمل الأهداف أيضاً: وقف الأعمال العدائية بكل أشكالها، وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها " "، ونشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الحيوية، وانسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وحلّ قضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة.

كما تنص على عودة السكان إلى بلداتهم، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لدعم ، وتقديم مساعدات عسكرية إضافية للجيش والقوى الأمنية لتنفيذ البنود المقترحة.