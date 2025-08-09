الأخبار
عربي و دولي

برّاك معزياً باستشهاد العسكريين: نقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة

2025-08-09 | 10:49
برّاك معزياً باستشهاد العسكريين: نقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة
برّاك معزياً باستشهاد العسكريين: نقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة

نشر السفير الأميركي في تركيا توم برّاك، عبر حسابه على "إكس"، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:

"فخامة الرئيس،

باسم الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أقدّم أحر التعازي لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب لبنان، إثر الفاجعة التي أدّت إلى فقدان عدد من عناصر الجيش اللبناني اليوم.

إننا ننعى هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن أمن لبنان وسلامته. إن تضحيتهم في خدمة وطنهم ستظل موضع تقدير وتخليد، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة. أرجو أن تتقبلوا أصدق مشاعر المواساة وأحر الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولكل من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".

برّاك معزياً باستشهاد العسكريين: نقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة

عربي و دولي

توم براك

الجيش اللبناني

فاينانشال تايمز: الصين تريد من أميركا تخفيف ضوابط التصدير
01:32

فاينانشال تايمز: الصين تريد من أميركا تخفيف ضوابط التصدير

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف ضوابط التصدير على مكون أساسي لشرائح الذكاء الاصطناعي في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

01:32

فاينانشال تايمز: الصين تريد من أميركا تخفيف ضوابط التصدير

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف ضوابط التصدير على مكون أساسي لشرائح الذكاء الاصطناعي في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

الخارجية الأردنية: نتعاطف مع لبنان في هذا المصاب الأليم
00:28

الخارجية الأردنية: نتعاطف مع لبنان في هذا المصاب الأليم

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن" أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان".

00:28

الخارجية الأردنية: نتعاطف مع لبنان في هذا المصاب الأليم

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن" أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان".

