برّاك معزياً باستشهاد العسكريين: نقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة

نشر الأميركي في تركيا توم برّاك، عبر حسابه على "إكس"، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:



"فخامة الرئيس،



الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أقدّم أحر التعازي لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب ، إثر الفاجعة التي أدّت إلى فقدان عدد من عناصر .



إننا ننعى هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن أمن لبنان وسلامته. إن تضحيتهم في خدمة وطنهم ستظل موضع تقدير وتخليد، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة. أرجو أن تتقبلوا أصدق مشاعر المواساة وأحر الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولكل من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".