برّاك معزياً باستشهاد العسكريين: نقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة

My official condolence letter to lebanese President Aoun today: pic.twitter.com/arJp8HTeZH
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 9, 2025
My official condolence letter to lebanese President Aoun today: pic.twitter.com/arJp8HTeZH
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف ضوابط التصدير على مكون أساسي لشرائح الذكاء الاصطناعي في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن" أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إثر ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان".