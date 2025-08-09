الأخبار
"نعارض نزع سلاح حزب الله".. مواقف تصعيدية لمستشار خامنئي!

2025-08-09 | 11:04
أعلن مستشار علي خامنئي​ للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن "إيران تعارض نزع سلاح ​حزب الله​، لأنها كانت دائما داعمة لشعب لبنان ولمقاومته، وستواصل هذا الدعم في المستقبل أيضا".

وقال في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها البعض في لبنان مسألة نزع سلاح حزب الله، وكما لم تفلح هذه المخططات المعادية للبنان في السابق، فإنها هذه المرة أيضا لن تصل إلى نتيجة، والمقاومة ستصمد في وجه هذه المؤامرات".

وأضاف ولايتي: "في الوقت الذي كانت فيه المقاومة تملك إمكانيات وقوة أقل، أفشلت مثل هذه المخططات، فكيف اليوم وهي تملك دعما شعبيا أقوى وإمكانيات أكبر؟ وبإذن الله، هذه الطروحات لن تثمر شيئا".

وأوضح أن "المقاومة في لبنان تحظى اليوم بقبول ودعم جميع اللبنانيين، من مسيحيين وشيعة وسنة وغيرهم". 

وذكر ولايتي أن "من حق الشعب اللبناني وشعوب المنطقة أن يتساءلوا: هل لدى الحكومة اللبنانية أي هاجس بشأن حماية الوطن والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟ إذا تخلى حزب الله عن سلاحه، فمن سيدافع عن أرواح وممتلكات وأعراض اللبنانيين؟ ألم تكن تجارب الماضي كافية لتكون عبرة لبعض السياسيين في هذا البلد؟".

وشدد على أن "هذا التوجه في لبنان لا يعكس إرادة اللبنانيين، بل هو فقط مطلب أميركي وإسرائيلي".

 وصرح ولايتي بأنه "على الرغم من الدعاية والحرب النفسية التي يشنها العدو، فإن المقاومة اليوم أصبحت أكثر تماسكا وقوة من أي وقت مضى".
 
 
 
 
