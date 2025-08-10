الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

روسيا تحذر من تداعيات القرار الإسرائيلي

2025-08-10 | 04:11
روسيا تحذر من تداعيات القرار الإسرائيلي
روسيا تحذر من تداعيات القرار الإسرائيلي

دانت وزارة الخارجية الروسية القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعياته، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط، التي تثير الإدانة والرفض، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الدراماتيكي أصلا في الجانب الفلسطيني، والذي بات يحمل جميع سمات الكارثة الإنسانية، ما يفاقم بشكل كبير الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة النزاع، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية وخطيرة تطال منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأكدت روسيا موقفها الثابت بشأن "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، واستعادة الوصول الإنساني دون عوائق".

وشددت على أن "موسكو على قناعة راسخة بأنه لا بديل عن تسوية القضية الفلسطينية على أساس القواعد المعترف بها في القانون الدولي، وفي صلبها مبدأ حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، بحسب الوكالة.
 
