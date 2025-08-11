قادماً من تل أبيب.. نائب أميركي في دمشق وهذا ما قاله للشرع!

وبحث حمادة إعادة جثمان الناشطة الأميركية كايلا مولر، وإنشاء ممر إنساني إلى السويداء، ودفع نحو التطبيع مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام". كما شدد على ضرورة تحقيق السلام لجميع المكونات السورية، ودعم قرار الرئيس الأميركي برفع بعض العقوبات لتسهيل إعادة الإعمار، مؤكداً متابعة الأوضاع الميدانية عبر فريقه وبالتنسيق مع المبعوث الأميركي توم براك.