قادماً من تل أبيب.. نائب أميركي في دمشق وهذا ما قاله للشرع!

وبحث حمادة إعادة جثمان الناشطة الأميركية كايلا مولر، وإنشاء ممر إنساني إلى السويداء، ودفع سوريا نحو التطبيع مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام". كما شدد على ضرورة تحقيق السلام لجميع المكونات السورية، ودعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع بعض العقوبات لتسهيل إعادة الإعمار، مؤكداً متابعة الأوضاع الميدانية عبر فريقه وبالتنسيق مع المبعوث الأميركي توم براك.
التقطت عدسات الكاميرا لحظات لبجعة تسبح بهدوء داخل مسبح أحد منتجعات طبرجا، وسط دهشة الزوار.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة". وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.
خاص الجديد