سانا: وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السورية يصلون إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك

عاجل
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
34 o
AlJadeedTv
البقاع
39 o
AlJadeedTv
الجنوب
37 o
AlJadeedTv
الشمال
37 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
35 o
AlJadeedTv
كسروان
36 o
AlJadeedTv
متن
36 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

سانا: وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السورية يصلون إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك

2025-08-13 | 03:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سانا: وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السورية يصلون إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك
سانا: وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السورية يصلون إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك
مقالات ذات صلة
سانا: وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السورية يصلون إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك

عربي و دولي

وزيرا

الخارجية

والدفاع

ورئيس

الاستخبارات

السورية

يصلون

أنقرة

لإجراء

مباحثات

المسؤولين

الأتراك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس الأركان الاسرائيلي صادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة
نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رئيس الأركان الاسرائيلي صادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة
04:17

رئيس الأركان الاسرائيلي صادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة

عقد رئيس الأركان الاسرائيلي أيال زامير، جلسة صادق خلالها على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين.

04:17

رئيس الأركان الاسرائيلي صادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة

عقد رئيس الأركان الاسرائيلي أيال زامير، جلسة صادق خلالها على الفكرة المركزية لخطة عمل الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين.

نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!
01:55

نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إلى الإيرانيين، تطرّق فيها إلى أزمة نقص المياه التي تشهدها البلاد.

01:55

نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إلى الإيرانيين، تطرّق فيها إلى أزمة نقص المياه التي تشهدها البلاد.

سلاح "حزب الله".. بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة! (الجمهورية)
01:42

سلاح "حزب الله".. بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة! (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية، أن "زيارة لاريجاني للبنان تكتسب هذه المرّة أهمية كبيرة، خصوصاً انّها تأتي بعد تولّيه منصبه الجديد، وكذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اللبناني بنزع سلاح "حزب الله"، والذي أعلنت طهران بلسان أكثر من مسؤول رفضها له".

01:42

سلاح "حزب الله".. بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة! (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية، أن "زيارة لاريجاني للبنان تكتسب هذه المرّة أهمية كبيرة، خصوصاً انّها تأتي بعد تولّيه منصبه الجديد، وكذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اللبناني بنزع سلاح "حزب الله"، والذي أعلنت طهران بلسان أكثر من مسؤول رفضها له".

يحدث الآن

اخترنا لك
رئيس الأركان الاسرائيلي صادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة
04:17
نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!
01:55
سلاح "حزب الله".. بين لاريجاني والرؤساء الثلاثة! (الجمهورية)
01:42
الخارجية الروسية: مهمة زيلنسكي بحسب ما أملي عليه هي تدمير الشعب الأوكراني
01:42
رئيس يعلن إنتصار روسيا على أوكرانيا!
15:46
يصل بيروت غداً وزيارته تحت الأضواء.. من هو علي لاريجاني؟
15:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025