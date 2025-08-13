نتنياهو للشعب الايراني: اخرجوا إلى الشوارع!

وجّه ، رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إلى الإيرانيين، تطرّق فيها إلى أزمة نقص المياه التي تشهدها البلاد.

وانتقد نتنياهو القيادة الإيرانية قائلاً: "فرض علينا قادتكم حرباً استمرت 12 يوما وتلقوا هزيمة ساحقة. إنهم دائما يكذبون ونادرا ما يقولون الحقيقة".



ودعا الشعب في إيران إلى "التحلي بالجرأة والشجاعة، والجرأة على الحلم".



وتابع نتنياهو قائلاً: "اخرجوا إلى الشوارع واطلبوا العدالة واطلبوا المساءلة احتجوا على الطغيان، قوموا ببناء مستقبل أفضل لعائلاتكم ولجميع الإيرانيين، لا تدعوا هؤلاء الملالي المتعصبين يفسدون حياتكم لدقيقة واحدة أخرى".



وقال نتنياهو: "إسرائيل هي الأولى عالميا في إعادة تدوير المياه، بمجرد تحرير إيران، سيأتي الخبراء والتكنولوجيا لإعادة تدوير المياه من إسرائيل إلى إيران".



وأضاف قائلاً: "في هذا الصيف الحار لا يوجد حتى مياه نظيفة وباردة لأطفالكم، هذه هي قمة النفاق وعدم الاحترام لشعب إيران، أنتم لا تستحقون هذا الوضع".