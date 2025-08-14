ميلانيا ترامب لبايدن: إسحب تصريحاتك.. وإلا

طالبت زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترامب، نجل الرئيس السابق جو ، هانتر بسحب تصريحاته "الكاذبة والتشهيرية"، وإلا سيواجه عواقب قانونية.



وطالبت ميلانيا بحذف محتوى البرنامج الذي ظهر فيه وقال أشياء عنها وصفتها بـ"الكاذبة والتشهيرية"، وسحب التعليقات على الفور مع تقديم اعتذار، وإلا سيواجه هانتر العواقب القانونية.



ووفقًا لرسالة حصلت عليها ، أرسلها محامي ميلانيا إلى هانتر ومحاميه في 6 آب، طالبت السيدة الأولى هانتر "بالتراجع فورًا عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي أدلي بها"، خلال مقابلة مصورة مع القناة 5 ونشرت على يوتيوب في أوائل آب، قال فيها إن "ميلانيا تعرفت على عن طريق جيفري إيبستين، المتهم بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي".