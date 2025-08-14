قبيل قمة ترامب - بوتين.. صاروخ؟

أفاد باحثان أميركيان ومصدر أمني غربي أن " تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية ومزوّد برأس نووي، وذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الروسي للقاء نظيره الأميركي ، يوم الجمعة المقبل، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا".



وبحسب " "، توصل جيفري ، من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، وديكر إيفليث، من منظمة CNA البحثية في ولاية فرجينيا، كلٌّ على حدة، إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل صور أقمار صناعية التقطتها شركة " " التجارية خلال الأسابيع وحتى يوم الثلاثاء.



وأوضح الباحثان أن "الصور أظهرت نشاطًا ملحوظًا في موقع اختبار "بانكوفو" الواقع في أرخبيل "نوفايا زيمليا" في بحر بارنتس، بما في ذلك زيادة في أعداد المعدات والعاملين، بالإضافة إلى وجود سفن وطائرات سبق استخدامها في اختبارات سابقة لصاروخ 9M730 "بوريفيستنيك"، المعروف أيضًا بـ"Storm Petrel".



وقال لويس: "يمكننا أن نرصد كل التحركات في موقع الاختبار، من كميات الإمدادات الكبيرة التي تصل لدعم العمليات، إلى الأنشطة عند منصة الإطلاق ذاتها".



وأكد مصدر أمني غربي، أن تتحضّر فعلًا لاختبار صاروخ "بوريفيستنيك"، فيما رجّح لويس أن يُجرى الاختبار خلال هذا الأسبوع، مما قد يُلقي بظلاله على قمة وترامب المرتقبة في ألاسكا.



ورفض البيت التعليق على تقارير احتمال إجراء اختبار للصاروخ الروسي، كما امتنعت الأميركية (البنتاغون)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووزارة الدفاع الروسية عن الرد.