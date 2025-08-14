عاجل
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
33 o
AlJadeedTv
البقاع
40 o
AlJadeedTv
الجنوب
33 o
AlJadeedTv
الشمال
35 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
34 o
AlJadeedTv
كسروان
35 o
AlJadeedTv
متن
35 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

قبيل قمة ترامب - بوتين.. صاروخ؟

2025-08-14 | 03:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قبيل قمة ترامب - بوتين.. صاروخ؟
قبيل قمة ترامب - بوتين.. صاروخ؟

أفاد باحثان أميركيان ومصدر أمني غربي أن "روسيا تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية ومزوّد برأس نووي، وذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة المقبل، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا".

وبحسب "رويترز"، توصل جيفري لويس، من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، وديكر إيفليث، من منظمة CNA البحثية في ولاية فرجينيا، كلٌّ على حدة، إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز" التجارية خلال الأسابيع الأخيرة وحتى يوم الثلاثاء.

وأوضح الباحثان أن "الصور أظهرت نشاطًا ملحوظًا في موقع اختبار "بانكوفو" الواقع في أرخبيل "نوفايا زيمليا" في بحر بارنتس، بما في ذلك زيادة في أعداد المعدات والعاملين، بالإضافة إلى وجود سفن وطائرات سبق استخدامها في اختبارات سابقة لصاروخ 9M730 "بوريفيستنيك"، المعروف أيضًا بـ"Storm Petrel".

وقال لويس: "يمكننا أن نرصد كل التحركات في موقع الاختبار، من كميات الإمدادات الكبيرة التي تصل لدعم العمليات، إلى الأنشطة عند منصة الإطلاق ذاتها".

وأكد مصدر أمني غربي، أن روسيا تتحضّر فعلًا لاختبار صاروخ "بوريفيستنيك"، فيما رجّح لويس أن يُجرى الاختبار خلال هذا الأسبوع، مما قد يُلقي بظلاله على قمة بوتين وترامب المرتقبة في ألاسكا.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقارير احتمال إجراء اختبار للصاروخ الروسي، كما امتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووزارة الدفاع الروسية عن الرد.
 
 
 
مقالات ذات صلة
قبيل قمة ترامب - بوتين.. صاروخ؟

عربي و دولي

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إنفجارات عنيفة في إدلب (فيديو)
ميلانيا ترامب لبايدن: إسحب تصريحاتك.. وإلا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
06:30

التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!

رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي.

06:30

التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!

رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي.

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية القطرية: نرفض قطعاً سياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية
06:50
تاس الروسية: بوتين يبدأ اجتماعاً تحضيرياً مع كبار المسؤولين قبل قمة ألاسكا
06:42
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
06:30
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب
06:02
"سانا": أنباء أولية عن وقوع إصابات في إنفجار إدلب
05:34
مع إقتراب إنتهاء ولايته.. من سيخلف ابو الغيط؟
04:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025