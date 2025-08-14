إسرائيل تردّ على الحكومة اللبنانية.. "هكذا ننسحب"!

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستستمر في استخدام القوة لتفكيك سلاح الحزب، مع تقديم دعم دفاعي وطبي للقرى الدرزية القريبة من الحدود، واصفاً نية الحكومة اللبنانية جمع السلاح بأنها إيجابية، مشيراً إلى أن الانسحاب من النقاط الخمس مرتبط بانتهاء نشاط حزب الله.
دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.
تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟ شاهد التقرير: