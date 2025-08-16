بإختصار.. ملخص "نتائج" اللقاء التاريخي بين ترامب وبوتين

ترامب قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه قيّم اللقاء بـ"10 من 10"، مشيراً إلى أن "نقاطاً كثيرة تم الاتفاق عليها"، لكنه أقرّ بوجود "مسألتين أساسيتين ما زالتا عالقتين". وأوضح أنه نصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقبول اتفاق لإنهاء الحرب، معتبراً أن "روسيا قوة كبيرة ولديها جنود عظماء".
من جهته، أشاد بوتين بأجواء "الاحترام المتبادل" في المحادثات، مؤكداً أن الاجتماع يؤسس لتطبيع العلاقات مع واشنطن، وداعياً إلى تجاوز العداء والانخراط في الحوار. كما شدد على أن أي تسوية في أوكرانيا يجب أن تكون "طويلة الأمد" وتضمن أمن كييف مع مراعاة المطالب الروسية.
وأشار الجانبان إلى احتمال عقد لقاء جديد قريباً، وسط تأكيدات على "تقدم كبير" في المفاوضات رغم صعوبتها.