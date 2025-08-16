بإختصار.. ملخص "نتائج" اللقاء التاريخي بين ترامب وبوتين

ترامب قال في مقابلة مع " " إنه قيّم اللقاء بـ"10 من 10"، مشيراً إلى أن "نقاطاً كثيرة تم الاتفاق عليها"، لكنه أقرّ بوجود "مسألتين أساسيتين ما زالتا عالقتين". وأوضح أنه نصح الرئيس الأوكراني بقبول اتفاق لإنهاء الحرب، معتبراً أن " قوة كبيرة ولديها جنود عظماء".

من جهته، أشاد بأجواء "الاحترام المتبادل" في المحادثات، مؤكداً أن الاجتماع يؤسس لتطبيع العلاقات مع واشنطن، وداعياً إلى تجاوز العداء والانخراط في الحوار. كما شدد على أن أي تسوية في يجب أن تكون "طويلة الأمد" وتضمن أمن مع مراعاة المطالب الروسية.

وأشار الجانبان إلى احتمال عقد لقاء جديد قريباً، وسط تأكيدات على "تقدم كبير" في المفاوضات رغم صعوبتها.