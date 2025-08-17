الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ماكرون يساند أوكرانيا: هذا ما يريده بوتين!

2025-08-17 | 15:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماكرون يساند أوكرانيا: هذا ما يريده بوتين!
ماكرون يساند أوكرانيا: هذا ما يريده بوتين!

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن "لا يريد السلام" مع أوكرانيا، بل يسعى لاستسلامها، مؤكداً أن هدفه هو "سلام متين ودائم يحترم القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها".

وأشار ماكرون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أهمية تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين.

وشدّد على أن أي نقاش حول الأراضي الأوكرانية أو الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن يشارك فيه الأوكرانيون، مطالباً بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن الأزمة، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن ستتم للدفاع عن مصالح أوروبا إلى جانب دعم أوكرانيا.

مقالات ذات صلة
ماكرون يساند أوكرانيا: هذا ما يريده بوتين!

عربي و دولي

إيمانويل ماكرون

فرنسا

فلوديمير زيلينسكي

فلاديمير بوتين

روسيا

حرب أوكرانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشرع: تقسيم سوريا مستحيل
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان يعقد اليوم اجتماعاً موسّعاً في قيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
13:37

تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!

أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.

وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.

13:37

تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!

أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.

وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.

يحدث الآن

اخترنا لك
لاريجاني: لا نقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل محددة
16:51
لاريجاني: السلام في المنطقة لا يستقر بدون سلاح المقاومة لأنه لن يكون هناك أي قوة قادرة على ردع إسرائيل
16:43
تسلل عناصر سورية للبنان.. والجيش يرد ويستنفر!
13:37
الرئيس عون: لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة
12:16
الرئيس عون: رسالتنا واضحة وهي عدم تدخل إيران في شؤوننا وأبلغت علي لاريجاني أن علاقة طهران معنا قائمة على الاحترام
12:07
روبيو لفوكس نيوز: لا أعرف من قال إن ترامب يدعم اقتراح بوتين بأن تسيطر روسيا بشكل كامل على لوغانسك ودونيتسك
10:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025