ماكرون يساند أوكرانيا: هذا ما يريده بوتين!

وأشار ماكرون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أهمية تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين.
وشدّد على أن أي نقاش حول الأراضي الأوكرانية أو الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن يشارك فيه الأوكرانيون، مطالباً بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن الأزمة، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن ستتم للدفاع عن مصالح أوروبا إلى جانب دعم أوكرانيا.
أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.