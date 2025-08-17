ماكرون يساند أوكرانيا: هذا ما يريده بوتين!

وأشار ماكرون إلى أن الرئيس الأميركي يسعى إلى السلام بين وأوكرانيا، مؤكداً أهمية تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين.

وشدّد على أن أي نقاش حول الأراضي الأوكرانية أو الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن يشارك فيه الأوكرانيون، مطالباً بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن الأزمة، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن ستتم للدفاع عن مصالح إلى جانب دعم .