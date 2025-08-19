لقاء بين برّاك والشيخ طريف: لتثبيت وقف النار في السويداء

التقى مساء في ، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، بالسفير توم براك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي .







وخلال اللقاء تمت مناقشة الأوضاع في السويداء، حيث طالب بالعمل على النقاط التالية بشكل فوري:



1. تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومستدام.



2. فتح ممر بري آمن وبضمانات أميركية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء.



3. رفع الحصار عن محافظة السويداء.



وذلك إلى جانب العمل على تحرير المختطفين وعودة السكان إلى القرى الدرزية في المقرن والمقرن .



وقد عقد اللقاء ساعات قليلة قبل اللقاء الذي سيجمع بين الأميركي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.



وأكد السفير الأميركي لسماحة الشيخ طريف أهمية التوصل إلى اتفاق فوري يضمن كافة النقاط التي طرحت خلال الجلسة.



هذا، ومن المتوقع أن يعقد لقاء آخر بين الشيخ طريف والسفير براك بعد لقاء الأخير بالشيباني.