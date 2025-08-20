رفع علم الحزب و هتف" هيا حزب الله" مغني يمثل أمام المحكمة

وفي 21 أيار، وُجّهت إلى ليام أوهانا المعروف بمو شارا، تهمة رفع علم " "وذلك أثناء حفلة موسيقية لفرقته في في 21 تشرين الثاني 2024.

كذلك، اتُهم بالهتاف قائلا: "هيا يا حماس! هيا حزب ".

ومن المقرّر أن يمثل مغني الراب البالغ من العمر 27 عاما أمام الجزئية، الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 بتوقيت غرنتش). ولطالما نفت الفرقة أي دعم لحزب ، واصفة القرار بأنّه "سياسي".

وفيما انتقدت ، قالت الفرقة التي تتحدر من بلفاست، في منشور على حسابها على منصة إكس الثلاثاء: "غدا، سيعود مو شارا إلى محكمة البداية في ويستمنستر، في وقت تواصل الحكومة البحث عن وسيلة إلهاء".