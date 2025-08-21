الأهم منذ أشهر.. كلام لنتياهو: ستنتهي الحرب!

وقال انه وجّه الجيش للمصادقة على الخطط المعروضة، مشيدًا باستعداد جنود الاحتياط والجيش النظامي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المختطفين بدأت، مشددًا على أن هزيمة وإطلاق المختطفين مرتبطان معًا، وأن قريبًا.