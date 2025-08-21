الأخبار
الأمن العام يكشف سبب تسليم الموقوف الإسرائيلي

2025-08-21 | 14:32
الأمن العام يكشف سبب تسليم الموقوف الإسرائيلي
الأمن العام يكشف سبب تسليم الموقوف الإسرائيلي

أكد الأمن العام اللبناني أنه سلّم فلسطينياً من عرب 48 دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية في تموز 2024، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن أعرب عن عدم رغبته بالعيش في البلاد.

وأوضح الأمن العام أن التحقيقات لم تُثبت وجود أي شبهة أمنية بحقه، وبما أنه يتعذر ترحيله أو إخلاء سبيله وفق الإجراءات المعتمدة بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، جرى تسليمه إلى الصليب الأحمر بناءً على طلبها وموافقته على العودة.

الأمن العام يكشف سبب تسليم الموقوف الإسرائيلي

محليات

عربي و دولي

الأمن العام

لبنان

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

الجيش اللبناني

