الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن قلقها في ضوء إعلان المجاعة بغزة

تصدّر ملف مخيم برج البراجنة المشهد الأمني والسياسي بعد تسليم جزء من الأسلحة الثقيلة للجيش اللبناني. لكن في التقرير تشاهدون كيف انقسم الشارع:
زارت مراسلة الجديد موقع الحفل المرتقب غداً للنجم المصري محمد رمضان والديفا اللبنانية هيفاء وهبي في الفوروم دي بيروت. والتقت النمبر 1 الذي وعد الجمهور بمفاجآت كبيرة ووجّه رسالة خاصة إلى اللبنانيين عشية الحفل.
ثمّن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جهود جهاز أمن المطار، خصوصاً فصيلة تفتيشات المطار في وحدة أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، بعد توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية أثناء مغادرتهم بيروت إلى الكويت عبر صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي.