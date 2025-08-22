الأخبار
عربي و دولي

قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!

2025-08-22 | 15:38
قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!
قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يسعى لعقد اجتماع بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أسبوعين لتحديد مسار سياسته بشأن أوكرانيا، معبرًا عن انزعاجه من استهدافات متبادلة بين موسكو وكييف.

كما كشف أنّ بوتين قد يشارك في كأس العالم 2026 في أميركا تبعًا لتطورات الأزمة، وألمح إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ الوطنية في واشنطن.

ترامب شدد على رفضه استغلال بلاده اقتصاديًا، معلنًا توقيع صفقة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 950 مليار دولار، وأطلق حملة فدرالية لمكافحة الجريمة تشمل شيكاغو ونيويورك.

وأشار إلى موافقة شركة "إنتل" على بيع 10% من أسهمها للحكومة الأميركية، وتطرّق إلى ملف غزة مؤكدًا التعاون مع إسرائيل لتحرير الأسرى ومواصلة الجهود لإطلاق سراح الباقين.

قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

أميركا

فلوديمير زيلينسكي

بوتين

حرب أوكرانيا

روسيا

اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح
اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".

اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".

بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)
بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

