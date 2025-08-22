قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!

كما كشف أنّ بوتين قد يشارك في كأس العالم 2026 في أميركا تبعًا لتطورات الأزمة، وألمح إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ الوطنية في واشنطن.
ترامب شدد على رفضه استغلال بلاده اقتصاديًا، معلنًا توقيع صفقة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 950 مليار دولار، وأطلق حملة فدرالية لمكافحة الجريمة تشمل شيكاغو ونيويورك.
وأشار إلى موافقة شركة "إنتل" على بيع 10% من أسهمها للحكومة الأميركية، وتطرّق إلى ملف غزة مؤكدًا التعاون مع إسرائيل لتحرير الأسرى ومواصلة الجهود لإطلاق سراح الباقين.
نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".
جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":