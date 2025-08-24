القناة 12 الإسرائيلية: المبعوث الأميركي توم براك وصل إلى إسرائيل وبحث مع نتنياهو مسألة كبح الهجمات في لبنان

القناة 12 الاسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يلتقي الليلة في باريس مع وزير الخارجية السوري أسد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين